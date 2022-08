Pagani. I consiglieri Calce e Sessa propongono l’energy manager

La proposta per ora non viene accolta. I consiglieri di minoranza chiedono: "Quali interventi prevede il Comune per ottimizzare i consumi?"

Sono i consiglieri di minoranza Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa a proporre la figura dell’energy manager, ma lamentano il non accoglimento da parte del Comune.

La richiesta

“Già l’anno scorso abbiamo chiesto – spiegano Sessa e Calce – all’amministrazione comunale di istituire la figura dell’energy manager ma, come al solito, incapacità di ascolto e di concretezza.

L’energy manager è una figura professionale che vede tra i propri compiti principali l’analisi, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’uso dell’energia delle imprese e degli enti, pubblici o privati, al fine di conseguire benefici economici, energetici, ambientali e legati alla produzione di beni e servizi”.

L’energy manager

“Una figura che ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda, un ente pubblico, o più in generale un’organizzazione, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili. Con la legge 9 gennaio 1991 n. 10 (art. 19), l’energy manager trova un nuovo e più forte impulso, essendo introdotto il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (più comunemente appellato energy manager), obbligatorio”.

Proposta non accolta. Quale soluzione?

“Considerato che il Comune di Pagani, al momento, non ha preso in considerazione ancora la nostra proposte, quali interventi ha previsto per ottimizzare i consumi, analizzare l’efficienza dei processi produttivi e anticipare eventi o situazioni energeticamente ed economicamente sfavorevoli (attuale crisi energetica)? Ci risulta, infatti, che le bollette degli edifici pubblici sono notevolmente aumentate, e non solo a causa degli aumenti che sono scattati negli ultimi tempi”.