Pagani. Spazio Aperto: “L’ospedale fa acqua da tutte le parti”

Il maltempo ha danneggiato il polo oncologico. Invase Radiologia e sale per Chemioterapie. La denuncia del gruppo Spazio Aperto, responsabilità dei politici.

Le responsabilità dei politici.

“Nonostante l’amara ironia, è proprio questo che ci racconta la realtà. Il forte acquazzone, che stanotte ha colpito l’Agro e Pagani, ha interessato la sezione del polo oncologico. L’acqua ha invaso sia la sala di Radiologia che le strutture pertinenti dove vengono preparate le Chemioterapie.

Solo grazie agli interventi del personale infermieristico in ausilio del personale di servizio, è stato possibile riportare il polo a un parziale funzionamento; infatti le acque continuano ad essere presenti”.

Fragilità della struttura

“Il violento evento climatico ha posto in luce tutte le criticità e le fragilità di una struttura che già in fase di costruzione furono denunciate da alcuni tecnici del tempo, che non ebbero ascolto. L’amarezza di chi scrive è ancora più intensa se si considera che l’incuria e il pressapochismo di chi dovrebbe gestire il bene pubblico e la salute dei cittadini, è diventata la regola dalla quale, ormai, sembra non sia più possibile uscire”.

La denuncia

“Più volte da questa pagina abbiamo denunciato il disagio che vivono i cittadini di Pagani e dell’Agro, che invece di essere i beneficiari di un sistema sanitario efficiente, sono diventati le vittime di un sistema sanitario deliberatamente condotto alla distruzione. Innumerevoli sono i segnali di tale obiettivo, tra i quali spicca la promessa di completare il polo oncologico con la costruzione dell’acceleratore lineare che consentirebbe ai pazienti affetti da patologie oncologiche di usufruire del trattamento radioterapico, a compimento dell’intero ciclo di cura, così evitando che si spostino da una zona all’altra. Quattro anni fa iniziarono i lavori per il completamento del polo oncologico”.

Promesse disattese

“Allo stato è rimasta un’escavatrice e un cumulo di macerie e pietre; i lavori non sono mai stati ripresi. I soldi sono stati stanziati, milioni di euro con una delibera Asl, ( SOLDI DEI CITTADINI), le gare d’appalto espletate, ma del polo oncologico potenziato nemmeno l’ombra. Le vie della privatizzazione sono infinite, nonché il cinismo di una classe politica che continua a prendere per fessi le persone”.

I responsabili

“I responsabili principali del disastro? Il Presidente della regione Campania, il Consiglio regionale nella sua interezza manchevole di rappresentare i bisogni della collettività, i rappresentanti politici dell’Agro che siedono nei vari parlamenti, comunali, regionali, nazionali, europei, sia quelli che stanno in maggioranza, sia quelli che fanno l’opposizione fasulla”.

Spazio Aperto