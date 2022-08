Pompei. Auto investe due donne a via Sacra

Le signore sono state prese in pieno in prossimità dall'attraversamento pedonale

L’incidente

Brutta avventura nella serata di ieri per due donne investite a Pompei nella strada della movida. L’incidente si è verificato a via Sacra intorno alle 21:00 Le signore sono state prese in pieno in prossimità dall’attraversamento pedonale intente a passare la strada.

Sul luogo, gli agenti della Polizia municipale hanno svolto i rilievi per accertare la dinamica e eventuali responsabilità dell’automobilista.

Le donne sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’ospedale di Castellammare di Stabia per le cure del caso.

Attenzione

L’incidente si è verificato in una zona molto affollata dove non è attivata l’isola pedonale. Nei momenti di massima affluenza facilmente si genera caos e attraversare la strada richiede maggiore attenzione da parte de pedoni, così come agli automobilisti è richiesta maggiore concentrazione alla guida.