US Angri. Grigiorossi nel girone G insieme a Paganese, Sorrento, Palmese e Casertana

Sarà un ritorno in serie D con i fiocchi per l'Us Angri, che giocherà nel girone G insieme alle squadre sardo-laziali.

Sorteggiati i nuovi giorni della serie D 22-23, Angri inserita nel gruppo G insieme a Paganese, Sorrento, Palmese e Casertana. Come da previsioni, le squadre campane iscritte al prossimo campionato di quarta serie sono state equamente divise tra il girone G e il girone H, con la formazione del presidente Armando Lanzione che alla fine è stata sorteggiata nel girone laziale-sardo. Evitate quindi Nocerina, Cavese e Puteolana su tutte, ma al contempo la stagione sarà puntellata dal derby storico con le stelle azzurre della Paganese. Il match d’andata, che si svolgerà allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, si terrà il prossimo 25 Settembre, mentre sicuramente sarà una battaglia storica quella che andrà in scena l’11 Dicembre allo stadio “Novi”, dove l’Angri affronterà la Casertana.

“Sapevamo che le squadre campane sarebbero state divise tra girone G e girone H, ma è un grandissimo errore pensare che il nostro sia il gruppo più abbordabile” sono le parole di reazione del direttore sportivo dell’US Angri Antonio Del Sorbo, determinato a preparare la squadra verso una stagione di alto livello “Nelle scorse stagioni ho vissuto il girone da calciatore e posso dire di aver visto una tecnica che non esiste nel resto dei gironi, dove domina il carattere fisico. Dobbiamo prepararci, stiamo bene e possiamo fare bene, ma dovremo rimanere concentrati in tante piazze che non sono magari altisonanti ma sicuramente molto insidiose”.