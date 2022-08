Pompei. Al Parco Archeologico visite dietro le quinte

È possibile visitare, ogni giorno, una Domus della Città Antica, normalmente non accessibile, secondo un calendario fissato dalla Direzione

Le visite straordinarie

Entrare dietro le quinte di Pompei ora è possibile, grazie all’iniziativa che consente, ogni giorno della settimana, e in maniera straordinaria, di poter visitare una casa del Parco normalmente non aperta al pubblico.

Diverse le ragioni per cui regolarmente le Domus non sono accessibili, la più importante è che il numero del personale di custodia non sarebbe sufficiente a tenerle tutte sotto controllo durante gli accessi.

Le Domus e le aperture:

La nuova iniziativa consente di visitarne una al giorno. Oggi, sabato 20 agosto, é aperta la Fullonica di Stephanus. Questa la lista della casa del giorno con apertura 14:00 – chiusura 18:20, ultimo accesso ore 18:00

Lunedi: Villa Imperiale

Martedì: Casa del Frutteto

Mercoledì: Domus di Orione e domus del Giardino

Giovedì: Casa del Larario Fiorito

Venerdì: Casa dei Ceii

Sabato: Fullonica di Stephanus

Domenica: Bottega del garum