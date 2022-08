Scafati. Il consiglio comunale chiede a gran voce unita attenzione per il futuro del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”

Scafati chiede il rilancio dell’ospedale “Mauro Scarlato” (video)

Il consiglio comunale scafatese chiede a gran voce unita attenzione per il futuro del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”. In assise l’opposizione ha presentato una mozione sul tema dell’ospedale depotenziato negli ultimi 10 anni, chiedendo un tavolo tecnico tra i comuni limitrofi e la Regione Campania per sollevare l’attenzione sulla riqualificazione strutturale dello “Scarlato”, anche vista la precaria condizione della sanità regionale, che vede prossimi al collasso anche i vicini ospedali di Sarno e Nocera Inferiore.











Unanimità del consiglio comunale sulla mozione

La discussione è stata unitaria con la maggioranza, che nel frattempo ha rilanciato la questione attraverso il consigliere comunale e provinciale Luca Maranca, che in occasione dell’ultima assise tenuta a Salerno ha provato a esprimere una mozione a favore dello Scarlato, salvo poi trovare il muro del presidente della Provincia salernitana Michele Strianese, il quale con un colpo di mano ha ben deciso di non inserire all’ordine del giorno la discussione sull’ospedale di Scafati. Un vero peccato, soprattutto tenendo conto che Strianese è uno dei principali alleati del sindaco Giuseppe Canfora per il recupero del presidio ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno.

Il servizio è di Alfonso Romano