Scafati. Dalla Prefettura arriva una diffida verso le elezioni, è scontro tra opposizione e Palazzo Mayer

Le elezioni politiche del 25 settembre salvate in extremis a Scafati, il caos dipendenti colpisce ancora con l’aiuto delle ferie. Sembra impossibile poter pensare ad un paese senza autorizzazione al voto, con una popolazione negata ad esprimere il proprio esercizio di libertà. Il grande caso stava per succedere nel comune dell’agro, dove la politica, impegnata nelle ferie estive, ha dovuto compiere straordinari dell’ultimo momento. Il tutto parte ad inizio Agosto quando dalla prefettura arrivano le linee guida per i comuni verso le elezioni politiche del prossimo mese, con tutti gli adempimenti del caso da portare a termine. La questione è finita in mano al responsabile dott. Pasqualino Barletta, che dopo aver concluso la strutturazione della squadra elettorale e gli orari del relativo ufficio, passa il tutto all’interno del delegato ufficio di ragioneria, dove tutto si bloccherà. Arrivata la pratica, è stato imposto un vero e proprio blocco da parte dell’ufficio comunale per via dell’insostenibilità del progetto presentato, che inevitabilmente prevede programmi di straordinari sia negli orari che nei specifici compiti da svolgere. Situazioni normalmente superabili, ma in questo caso il blocco è stato imposto vista la mancanza di un bilancio previsionale a cui fare riferimento per eventuali ricompense, memori inoltre dell’esperienza del referendum, con tanto lavoro dei dipendenti alla fine non retribuito a dovere. Ad aggravare la difficile situazione è il prossimo probabile addio del dott. Barletta, che lascerà Scafati per un nuovo comune ad inizio Settembre dopo esser stato accantonato nell’ultimo anno da comandante della Polizia Locale in favore dell’attuale com. Salvatore Dionisio.

La descrizione di Teresa Formisano

Davanti la crisi dei dipendenti, la consigliere comunale di “Forza Italia” Teresa Formisano trova un unico responsabile, l’amministrazione Salvati:” I dipendenti sono rimasti soli con il loro problema per giorni. Ho avuto modo diverse volte di andare a Palazzo Mayer ma avrò visto sì e no un paio di assessori” incalza la consigliere di opposizione, che reputa il caso come “L’ennesimo disastro dell’amministrazione Salvati, mi sono dovuto attivare personalmente chiedendo ad assessore su assessore, presidente del consiglio e consiglieri una collaborazione per risolvere il problema”. Alla fine l’emergenza sembra quindi essere rientrata, anche grazie ad un impegno dell’ultimo minuto del presidente dell’assise comunale Mario Santocchio e del capogruppo consiliare di Fratelli D’Italia Luca Maranca:” Alla fine con alcune modifiche il tutto sembra concludersi in maniera tranquilla ma non basta, questa maggioranza dà prova un’altra volta di incapacità amministrativa. Capisco che c’è bisogno del meritato riposo, ma qua si rischiava di escludere la città dal voto per disattenzione”.

La replica dell’amministrazione

L’amministrazione dal canto suo però agli attacchi ricevuti risponde attraverso la replica dell’assessore Laura Semplice, spesso di supporto negli ultimi giorni all’assessore al personale Nunzia Di Lallo: “La situazione è sempre stata sotto controllo. Gli uffici si sono attivati quel giorno per problemi di tipo contabile che hanno risolto sin da quel momento. La comunicazione dalla Prefettura è arrivata la mattina stessa, e come Giunta siamo subito stati messi a conoscenza della situazione sul posto, non al mare, visto che proprio in quella giornata abbiamo anche deliberato atti per la città. Non sono mai stati in pericolo le elezioni a Scafati”.