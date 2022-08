Statale Cilentana. Incidente mortale per un 22enne, traffico in tilt

Ancora sangue sulle strade campane. Il dramma a Centola in provincia di Salerno, dove ha perdere la vita è un giovane centauro. Secondo la comunicazione diramata dall’Anas, per incidente all’altezza del km 151,100 traffico rallentato lungo la statale 18 Var “Cilentana”.

Incidente mortale

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli ed una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

La vittima

A perdere la vita, il conducente 22enne in sella alla sua moto, S.F., originario di Montano Antilia. Subito allertati i soccorsi, ma il giovane non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.