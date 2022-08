Tentano furto in un appartamento, tre arresti

I carabinieri del comando Provinciale di Napoli stanno intensificando i servizi esterni e il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai quartieri residenziali più isolati per sventare i furti negli appartamenti.

Questa mattina, all’alba, i militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato tre persone per tentato furto in abitazione. Avevano forzato una grata di ferro di una finestra di un appartamento in corso Bruno Buozzi, a Napoli, e con una scala stavano tentando di entrare in un’abitazione al primo piano.

I militari sono riusciti ad accerchiarli e a bloccarli: con loro anche un quarto uomo fuggito sui tetti, ancora attivamente ricercato. Sequestrati gli attrezzi per lo scasso utilizzati per aprirsi un varco nell’appartamento. (ANSA).