A.C. Sant’Antonio Abate. Calcio: grandi prospettive future (video)

Con la seconda vittoria pre stagionale per 3-0, stavolta ai danni del Faiano, il Sant’Antonio Abate si candida a essere una sorpresa positiva del prossimo girone A di Eccellenza campana. Gli uomini agli ordini di mister Vincenzo Criscuolo, sempre più protagonista del progetto dopo la salvezza raggiunta l’anno scorso, hanno continuato a far vedere sprazzi di ottimo gioco in occasione dell’allenamento congiunto con la squadra salernitana, collega di Eccellenza anche se del girone B.

La gara

Una bella sgambata di 90 minuti che ha visto il match concludersi per tre a zero dopo un primo tempo a reti bianche grazie alle marcature nella seconda frazione di Palumbo, Sorriso Ambrogio e Orlando. Ora testa verso il campionato e il prossimo turno in Coppa Italia, con la partita il 31 Agosto contro il Savoia.

Il servizio è di Alfonso Romano e Gianmarco Amato