Angri. È morto Modestino D’antonio.

Amava la montagna è per questo era uno dei “Moscardini” che animavano il Chianiello.

Politico angrese

Il dottor Modestino D’ Antonio è stato un personaggio politico molto apprezzato dalla comunità angrese negli anni 80, fu molto attivo politicamente nelle liste del partito socialista, fino ad essere anche amministratore della cittadina doriana.

Amante dell’ambiente

Grande amante dell’ambiente si è sempre prodigato in maniera attiva.

Il ricordo del figlio Gianluigi

Questo è il pensiero, in ricordo del papà, che è stato pubblicato dal figlio Gianluigi, sul suo profilo social:

“Oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo.

Un uomo che ha fatto di bontà,altruismo,sacrificio,cultura,famiglia e amicizia i suoi ideali di vita.

All’apparenza sembrava taciturno, silenzioso e vago; il suo camminare pensieroso sempre con le mani incrociate dietro la schiena. Il suo passo lento ma con un ritmo preciso e ordinato.

Proprio come la sua vita: precisa e ordinata

Perchè sapeva sempre cosa fare nel momento giusto, quando parlare e cosa dire nel momento piu opportuno.

Non parlava mai a caso, mai banale, mai un discorso insensato.

Quando lui parlava sembrava che il mondo si fermasse, le orecchie di chi lo ascoltava si aprissero come delle spugne marine, pronte ad assorbirne un po di sapere e un po di vita vissuta; e che vita.

Ha Girato il mondo intero, per mari e per monti e proprio questi ultimi sono stati per lui un simbolo di vita, uno scopo, una passione da trasmettere agli altri: la montagna.

Dal monte bianco al monte everest, dal gran sasso alla patagonia , dal chianiello al gran paradiso,passando più e più volte per quel cammino a lui tanto caro; il cammino di santiago.

Ne parlava con amore, con gioia ed era sempre felice nel raccontarlo a qualche forestiero di passaggio o a noi che lo conoscevamo. Ma non era mai abbastanza, mai sazio di apprendere e di conoscere cose nuove

Sempre una storia da raccontare di vita vissuta, sempre affascinante e piena di emozioni.

Bastava chiudere gli occhi mentre lui parlava e tu eri in mezzo a quei racconti che,poi, lui ha trascritto nei sui libri.

Eh si perche era anche uno scrittore quest’uomo.

Un uomo che era un marito e un marito a sua volta che era e resterà un padre esemplare, dimostrando a fatti ,e non a parole ,come rendere una famiglia unita e senza farle mancare mai nulla.

Tutti ma proprio tutti lo conoscevano.

Anche il Papa!

Si avete capito bene il Papa,allora ancora vescovo, ha conosciuto quest’uomo in mezzo a qualche montagna sperduta dell’argentina.

E quando nominava l’argentina il discorso finiva sempre con il pronunciare il suo idolo calcistico: Maradona!

Quindi: argentina+maradona = Napoli.

Il suo napoli, eternamente legato e tifoso di quei colori azzurri.

Lo sentivi gridare ad ogni gol, lo sentivi imprecare ad ogni azione sbagliata.

Ma lui era cosi.

Viveva di emozioni e quelle emozioni le ha trasmesse a noi

Ah a proposito quest’uomo qui era mio padre

Ciao papà, ti voglio bene!

P.s: da oggi in poi smetti di fumare vero?”.

Dalla redazione di Agro 24 le piu sentite condoglianze alla famiglia D’antonio.

Aldo Severino