ASD Nocerina 1910. Sconfitta estiva contro la Gelbison, ma mercato ancora attivo

Finisce con una sconfitta estiva l’allenamento congiunto tra Nocerina e Gelbison, con i cilentani che si impongono per 3-1 allo stadio “Morra” di Vallo Della Lucania. Un’amichevole di scarico quindi per gli uomini di mister Giuseppe Sannino contro la compagine iscritta al prossimo campionato di serie C, ancora nel pieno della preparazione verso la prossima partecipazione al girone H. La sconfitta matura in dieci minuti poco dopo l’inizio del secondo tempo, con la rete al minuto 52 di Faella per la Gelbison che vede il raddoppio cinque minuti dopo con Bonalumi. Ad accorciare temporaneamente le distanze per i molossi Basanisi su rigore al sessantesimo, ma dopo solo altri due minuti i cilentani ripristinano le distanze con il gol di Graziani.

Nel frattempo la Nocerina è attiva sul mercato, con l’ingaggio proprio nella giornata di oggi del portiere Agostino Caliendo. Ragazzo nato e cresciuto a Nocera Inferiore e classe 2004, sceglie i molossi dopo aver rifiutato diverse offerte, coronando il sogno di indossare la maglia della sua città.

Di seguito tabellino del match disputato oggi

Gelbison 3-1Nocerina

Gelbison:

Vitale (sost. D’agostino), Gilli (sost. Sabri), Paoloni, Bonalumi (sost. Correnti), Citarella (sost. Coulibaly), Uliano (sost. Sannia), Loreto, Nunziante, Graziani, Caccavallo, Faella (sost. Di Fiore sost. Cortesi). A disp. D’Agotino, Cannizzaro, Sannia, Fornito, Correnti, Coulibaly, Mesisca, Savini, Ambro, Sandri, Di Fiore, Cortesi. All. Esposito

Nocerina:

Stagkos (sost. Recchia), Chernet, Garofalo (sost. De Marino), Magri (sost. Diniz), Basanisi (sost. Saccoccia), Khalel, Valentini, Chietti, Scaringella (sost. Talamo), Mincica (sost. Gaudino), Mancino (sost. Cuomo). A disp. Recchia, Caliendo, De Marino, Menichino, Diniz, Gomes, Sirico, Villani, Dorato, Schiavella, Cuomo, Saccoccio, Amarante, Balde, Gaudino, Falzone, Settembrini, Talamo. All. Sannino

Marcatori: 52’ Faella (G), 57’ Bonalumi (G), 60’ Basanisi (Rig.) (N), 62’ Graziani (G.)