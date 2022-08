Nocera Inferiore. Sversamenti nel Cavaiola. Città ostaggio dei miasmi

Sversamenti nel Cavaiola. Nei giorni scorsi, come riportato dal quotidiano “La Città”, acqua nera e schiuma sono state segnalate, anche con un video postato sui social, all’altezza di via Martinez Y Cabrera. Con tutta probabilità, il fenomeno inquinante, potrebbe essere riconducibile a uno sversamento illegale proveniente dai quartieri Casola o da Gelsi.

Schiuma ben visibile

L’abbondante schiuma era bene visibile dal ponte nei pressi del liceo classico “Vico”. Nel video è evidente che il tratto confluente da Via Atzori, interessata che da lavori di collettamento, è completamente asciutto e solo nel tratto interessato la schiuma si ferma sotto l’attraversamento ferroviario prima di confluire nel torrente dell’Alveo Comune Nocerino dove sversa un’ingente quantità di liquidò fuori dal TLA ovvero il terminale libero in ambienti collocato proprio all’imbocco delle fognature non collegate al depuratore che si scaricano direttamente in corpi idrici ricettori o fossi di corsi d’acqua. In pratica le fogne di questi quartieri smaltiscono direttamente nel Cavaiola e non in un depuratore.











La bonifica del Cavaiola

Il Cavaiola scorre da Nocera Superiore, nel torrente non arrivano più gli scarichi fognari dopo il lavoro di collettamento eseguiti in precedenza, nell’ambito dei lavori d’incanalamento delle fognature cittadine che sversava le acque reflue nei corsi d’acqua, con un notevole inquinamento. I lavori in corso, sono risultato di un accordo di programma del 2015 tra GORI, Ente Idrico Campano e l’amministrazione comunale Torquato. Accordo che prevede la realizzazione di un sistema fognario efficiente una città non lo ha mai avuto.













Collettamento di zone densamente abitate

All’inizio del prossimo anno è prevista anche collettamento proprio delle fogne di Casola, Gelsi e Via Pucci. Il problema degli scarichi fuori parametro però necessita anche maggiori controlli ad attività industriali e artigianali. Gli accertamenti di GORI, gestore della rete fognaria, potrebbero concertarsi proprio sul fenomeno degli scarichi fuori parametro.