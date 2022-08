Riparte il Festival “AnimaVerso 2022”

Si riparte con tre appuntamenti tra Atrani e Conca Dei Marini. Venerdì 26 agosto si esibirà dapprima ad Atrani Antonio Onorato New Quartet, il chitarrista partenopeo in tour con una nuova formazione e un nuovo spettacolo, dai suoni del primo album “Gaga” fino ad arrivare a “Vesuvio Blues”, passando dalle atmosfere brasiliane agli indiani d’America, dal jazz al rock-blues, ma con la tradizione melodica napoletana sempre nel cuore.

Seguirà sabato 27 agosto, presso la Grotta dello Smeraldo a Conca Dei Marini, lo spettacolo teatrale musicale “La grotta tra miti e leggende”, una suggestiva e affascinante performance teatrale itinerante ideata da Alessandro D’Auria.

Chiude domenica 28 agosto ad Atrani il concerto di Antonella Ruggiero, la cantante e cantautrice italiana si esibirà con il quartetto diretto da Claudio Romano. La formidabile voce dapprima dei Matia Bazar e poi dagli anni novanta con una carriera da solista, tanto variegata quanto di successo, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo nei suoi lunghi anni di carriera toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro.

Si svolgerà inoltre il 30 agosto, presso il lungomare del Comune di Minori, uno speciale evento di esposizione e degustazione di prodotti tipici, “La notte del Panettone in riva al mare”.

“AnimaVerso – Itinerari di Arte, Cultura, Benessere in Costiera” è un festival finanziato dalla Regione Campania e cofinanziato dai Comuni di Minori, Atrani, Conca de’ Marini, Scala e Tramonti per l’ideazione e direzione artistica di Gigi Di Luca.

Il progetto rientra nel programma del Poc Campania 2014 – 2020 linea strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura”, un programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.

“C’é un forte bisogno di silenzio, di sentire, di una ricerca interiore che mette l’uomo in contatto con la sua essenza, con le radici e la spiritualità dei luoghi che lo circondano. Cercare per ritrovare se stessi e riconoscere l’altro che ti è vicino. Il festival AnimaVerso che con immenso piacere per la prima volta approda in costiera Amalfitana è un faro che con l’arte saprà illuminare itinerari, sentieri e luoghi meravigliosi” ha annunciato Gigi Di Luca, direttore artistico del festival.

Location ufficiale del festival sarà la Costiera Amalfitana. La manifestazione vedrà coinvolti cinque comuni de “La Divina”: Minori come comune capofila, Atrani, Conca dei Marini, Scala, Tramonti. Comunità che già da anni organizzano rassegne, eventi, iniziative di carattere storico-artistico al fine di valorizzare le bellezze dei propri territori.

Gli eventi già iniziati ad aprile di quest’anno si prolungheranno fino ad ottobre 2022 e si articoleranno in experience musicali con artisti di spessore con un calendario di itinerari, passeggiate naturalistiche, performance artistiche ispirate al tema della spiritualità e del benessere, workshop, oltre a visite guidate insolite, come quelle in programma il prossimo 28 agosto ad Atrani e il 3 settembre a Minori, che coinvolgeranno non solo i siti storici e le aree archeologiche più note ma anche beni culturali “minori” e luoghi fisici e sociali significativi per la storia del territorio

L’1 ottobre a Conca Dei Marini a Campo San Pancrazio si ricomincia con lo spettacolo “La Festa degli Ulivi” di Carlo Faiello. L’8 ottobre sono due gli appuntamenti, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Tramonti, a continuare la rassegna. Alle ore 17.00 l’incontro con Ambrogio Sparagna, tra i giù importanti volti della musica popolare europea e a seguire, alle ore 19.00, “Fermarono i Cieli” e l’ensemble di musica popolare con Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel. Segue il 9 ottobre, presso il Convento di San Francesco di Tramonti, il reading teatrale e musicale dell’attrice napoletana Cristina Donadio che si esibirà in “Appassionata”. Il 15 ottobre “Da Parhenope a Medina” con Giovanni Mauriello a Piazza Municipio di Scala e chiuderà, presso la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Scala, Fiorenza Calogero in “Donna Madonna” il 16 ottobre.

La manifestazione, oltre ad avere una funzione legata alla destagionalizzazione dei flussi turistici, mira anche ad una funzione di diffusione delle buone pratiche cercando di stimolare lo sviluppo di maggiore sensibilità nei partecipanti verso le tematiche di conservazione e protezione ambientale, esaltandone il loro valore.

“Esprimo viva soddisfazione come sindaco del comune capofila di questo progetto – ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori -per le motivazioni di fondo che hanno spinto cinque comuni della Costa d’Amalfi a stringere una sinergia, in nome della promozione del territorio, legandola alla valorizzazione dei percorsi storico-architettonici, del grande patrimonio gastronomico e delle bellezze paesaggistiche, espresse nei sentieri che collegano la costiera e la montiera amalfitana. Auspico anche a nome degli altri colleghi sindaci una ripresa del comparto turistico, anche grazie alle iniziative culturali programmate nel festival AnimaVerso”.

Tutti gli eventi in programma della rassegna “AnimaVerso 2022” sono gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili. Mentre sarà possibile prenotarsi e sempre in maniera gratuita per l’evento “ La grotta tra miti e leggende”, previsto per il giorno 27 agosto presso la Grotta dello Smeraldo a Conca dei Marini, sulla piattaforma online al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-grotta-tra-miti-e-leggende-400698649447.