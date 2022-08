Scafati. In arrivo oltre 4 milioni di finanziamento dal PNRR e due in attesa, i dettagli

Il comune di Scafati prova a fare quanto più bottino dei fondi PNRR, quattro i progetti approvati e due in candidatura per un totale di oltre sei milioni di euro. E’ un altro passaggio fondamentale per l’amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati, che attraverso i propri uffici comunali è riuscito a sfruttare in buona parte le infinite possibilità aperte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono ben quattro i progetti che attraverso la nota del responsabile di settore VI “Lavori Pubblici” Erika Izzo hanno già goduto di finanziamento, per lo più dedicato alla messa in sicurezza delle scuole sul territorio. Due milioni e mezzo di euro sono infatti dedicati a lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Ferdinando II di Borbone di Via Genova, un’opera tanto richiesta da genitori e dipendenti negli ultimi anni vista la struttura datata, così come un milione di euro è dedicato alla scuola elementare e materna Tenente Iorio di Via Martiri D’Ungheria. A chiudere la lista dei finanziamenti ottenuti mezzo milione di euro circa per la realizzazione di area attrezzata a verde nella piazza di località Trentuno e circa mezzo 400 mila euro per i lavori di realizzazione di un parcheggio e di un’area attrezzata a servizio della scuola di Via Corbisiero. In attesa di finanziamento, oltre il progetto Fondo Nappo anche i lavori di realizzazione dell’isola ecologica in via della Resistenza.” Ringrazio il caposettore arch. Izzo, il consigliere delegato ing. Acunzo, l’ufficio e i nostri tecnici che lavorano con serietà ed impegno. I nostri tecnici saranno supportati dalle figure del bando Pnrr per arrivare ad un grande risultato per la nostra città, per rispondere alle esigenze della popolazione studentesca e delle periferie abbandonate dalle vecchie amministrazioni.” Sono le parole in merito del sindaco Salvati.