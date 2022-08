Scafati. Una nuova vita per i cespiti abusivi del clan Galasso con i fondi del PNRR

Svolta storica per il fondo agricolo Nicola Nappo, i cespiti abusivi sanati sono ora candidati ad un finanziamento di un milione e mezzo di euro. Dopo anni di battaglie e tensioni, gli attivisti del bene confiscato al clan Galasso potranno godere di una maxi ristrutturazione dei locali grazie al fondo dedicato all’interno del Piano nazionale ripresa e resilienza. Quando fu assegnato il bene all’attuale cooperativa, dopo poche settimane fu denunciato lo stato di abusivismo di diversi locali presenti nei 13 ettari di terreno, uno stato burocratico che sarebbe dovuto essere sanato in occasione del passaggio di gestione. La realtà è stata però un’altra, con gli uffici comunali che non comunicarono la presenza dei cespiti abusivi, condannando quindi gli attivisti a non poter usufruire di spazi fondamentali per anni, visto che solo attraverso una delibera di consiglio comunale di pochi mesi è stato dato il via libero all’utilizzo e alla modifica delle strutture al chiuso. Per farsi “perdonare”, l’amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati è pronta ora, facendo gli scongiuri del caso, a destinare un milione e mezzo di euro per la ripresa dei luoghi, che potranno esaltare le attività agricole e sociali del fondo dedicato a Nicola Nappo, morto a Poggiomarino il 9 luglio del 2009. “Ringrazio anche in questo caso gli uffici tecnici che hanno lavorato duramente sulla possibilità di finanziamento insieme al consigliere delegato ing. Domenico Acunzo, speriamo ora che venga accettato” sono le parole del primo cittadino scafatese Cristoforo Salvati:” Per il fondo Nappo questo è un risultato di legalità e di sviluppo sociale ed economico per i nostri territori martorizzati storicamente dalla criminalità organizzata”. Esulta, anche se con un ovvio condizionale, anche il gruppo di attivisti del bene confiscato di via Nuova San Marzano, che necessitano fortemente di spazi al chiuso dove continuare le attività sociali che nelle belle stagioni sono soliti portare avanti all’aperto. “C’è voluta tanta tensione e tanta pressione, ma alla fine qualche risultato si inizia a vedere” sono le considerazioni di Giuseppe Carotenuto, presidente nazionale ALPAA e attivista di riferimento del FANN “Riusciremo attraverso questo finanziamento a continuare nella nostra opera di riqualificazione sociale, dando la possibilità a tutti noi di poter svolgere attività in inverno o con la pioggia, cosa che finora non abbiamo quasi mai potuto fare. E’ un risultato di tutti, e per questo ringrazio i tanti cittadini impegnati nell’orto urbano e nelle tante iniziative socio-culturali che ci hanno sempre supportato”.