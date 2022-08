Tragedia ad Eboli. Annegata donna di 55 anni residente ad Angri

Il dramma

La triste vicenda si è verificata questa mattina in un tratto di spiaggia libera ad Eboli, in località Campolongo. Pare che una donna 55enne, a causa del mare mosso, dopo essersi tuffata in acqua, abbia avuto difficoltà a ritornare a riva. Sopraffatta dalle onde è deceduta nonostante l’intervento dei soccorritori che l’hanno recuperata. Condotta in ospedale, la salma poco dopo è stata liberata. La vittima è una donna originaria della Moldavia ma residente ad Angri, nel salernitano.

Numerosi interventi di salvataggio

Nella giornata di oggi numerosi sono stati gli interventi per mettere in sicurezza bagnanti che rischiavano di annegare. Nella stessa spiaggia, tre giovani sono stati salvati da un surfista e da un bagnino. A Capaccio Paestum 10 persone, in due momenti diversi, hanno rischiato di morire trasportati dalla risacca. I salvataggi sono stati effettuati da 6 bagnini. Fortunatamente, per loro, solo un grande spavento ma nessuna grave conseguenza.