Traghetto Palermo Salerno. Viaggio da incubo tra sporcizia e ritardi

La segnalazione

Odissea per i viaggiatori del traghetto Cruise Smeralda di Grimaldi Lines, nella tratta che collega Palermo a Salerno. La nave è partita ieri con quattro ore di ritardo per alcun controlli sanitari sull’imbarcazione, a seguito di segnalazione di alcuni passeggeri che denunciavano gabinetti otturati, sporcizia e sovraffollamento a bordo.

L’ispezione – eseguita da guardia costiera, carabinieri e polizia – ha ritardato di 4 ore la partenza del traghetto, programmata per le 10,30, e si è conclusa con una serie di prescrizioni (non ancora specificate) alle quali la compagnia di navigazione si dovrà attenere.

Viaggio da incubo

Uno dei passeggeri che nelle scorse settimane ha fatto la spola fra Palermo e Salerno a bordo della Cruise Smeralda ha raccontato: “Condizioni igieniche da terzo mondo sia nel viaggio d’andata che in quello di ritorno, a causa di bagni inutilizzabili e bivacchi e rifiuti sparsi ovunque. Sulle scale della nave c’erano persino delle bottiglie piene di urina, per non parlare della marea di gente accampata in ogni angolo con materassini o intenta a cucinare con fornelletti da campeggio”.

Le scuse della Compagnia

La Compagnia specifica: “Sistema fognario in tilt dopo che alcuni vandali hanno gettato nelle tubature bottiglie di plastica, asciugamani e pannolini” Il gruppo Grimaldi si scusa per il disagio arrecato ai passeggeri che hanno viaggiato negli ultimi giorni a bordo della Cruise Smeralda, disagio che non è assolutamente imputabile alla compagnia ma che è frutto di un atteggiamento vandalico da parte di alcuni passeggeri”.