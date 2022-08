U.S.Angri 1927. Avanti in Coppa Italia dopo i calci di rigori

L”Angri ha superato la Palmese, dopo i calci di rigori.

La lotteria si è fermata a 9 a 8 per i colori grigiorossi, decisivo l’errore dal dischetto del numero 2 Amenta della Palmese.

La cronaca

Qualche mese fa la lotteria fu della Palmese, ma ieri a superare il primo turno di Coppa Italia attraverso i penalty è stata l’Us Angri. Un ottimo inizio per la squadra allenata da mister Antonio Floro Flores che riesce a spuntarla nonostante una partita giocata per un’ora esatta in 10 contro 11 per l’espulsione intorno al trentesimo del difensore centrale Sall. Le due formazioni neopromosse campane si sono affrontate all’interno dello stadio “Superga” di Mercato San Severino in un inizio di partita caratterizzato da un forte acquazzone, durato però non più di venti minuti. Tanto è però bastato per appesantire il campo, con la formazione doriana in difficoltà nel proporre il suo filosofico gioco palla a terra.

Partita equilibrata

La partita si presenta comunque molto equilibrata, con entrambe le formazione che sembrano equivalersi. La prima occasione importante della partita è nei piedi del palmese Palmieri (famoso per esser stato inserito ai tempi del Napoli nella trattativa Osimhen), che da fuori area fa partire un interessante tiro che termina a lato della porta difesa da Esposito. Al quarto d’ora si vede anche l’Angri, con un ottimo triangolo Samb-Giordano-Riccio che porta il 51 sulla linea di fondo, ma il cross per il tap in di Barone si ferma nelle braccia di Stasi. Il momento sliding doors avviene al minuto 35 con Sall che, dopo un primo tempo di incertezze, perde un rovinoso pallone poco fuori il limite dell’area di rigore, Cozzolino si fionda sul pallone ma prima di compiere il secondo controllo viene steso dallo stesso senegalese, che guadagna così l’espulsione da ultimo uomo. La successiva punizione finirà fuori di poco sopra la traversa, ma la partita per Floro Flores e squadra è indubbiamente compromessa.

L’espulsione non cambia l’assetto

Nonostante l’espulsione di un difensore centrale, il mister grigiorosso insiste con gli uomini in campo, arretrando Leone, fino a quel punto trequartista. Scelta forte ma di successo visto che fino all’inserimento di un centrale di ruolo, Pagano al 64’esimo, l’Angri ha saputo comunque gestire le folate rossonere. La partita rimane fondamentalmente equilibrata fino alla fine del match, e i calci piazzati diventano sempre più importante. L’occasione più importante arriva proprio dal corner battuto da Varsi al minuto 85, con il pallone che diventa oggetto di ping pong in area di rigore, con Leone e Strianese che non riescono a ribattere in rete da pochi passi.

Amenta si fa parare il rigore

Il match si conclude quindi ai calci di rigore che vedono vittoriosa la squadra doriana dopo una lunghissima lotteria terminata 9-8 grazie ad una grande parata di Esposito su Amenta.”Faccio i complimenti ai ragazzi perché la partita è stata difficile e ha chiesto sacrificio.” È la valutazione di Floro Flores, che difende poi il suo difensore centrale “Sall ha commesso un errore per seguire il piano di gioco, può capitare e le responsabilità sono mie”.

Il prossimo turno l’Angri lo giocherà a Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza, contro la formazione locale

Il servizio è di Alfonso Romano.