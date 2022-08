US Angri 1927. Le parole di Floro Flores dopo la vittoria in Coppa contro la Palmese

E’ soddisfatto dei grigiorossi il mister Antonio Floro Flores dopo la vittoria ai rigori contro la Palmese in Coppa Italia. Lo 0-0 finale ai tempi regolamentari più che un risultato è la somma di una prestazione che ha visto i doriani affrontare diverse difficoltà per uscirne poi vincenti. L’espulsione di Sall dopo poco più di mezz’ora per un fallo commesso per riparare un errore tecnico precedente così come il campo pesante per la pioggia sono state sfida superate per la squadra, che è riuscita a mantenere possesso palla a terra e una buona tenuta difensiva contro una Palmese tignosa e pericolosa con Palmieri e Cozzolino. Servizio a cura di Alfonso Romano

