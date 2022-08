US Angri. Oggi la prima stagionale in Coppa Italia contro la Palmese

Si riparte

Dopo una fase estiva piena zeppa di novità vista Serie D, l’US Angri è pronta ad iniziare la stagione ufficiale 2022-23 in Coppa Italia contro la Palmese. Uno scontro che per gli uomini di mister Floro Flores è un’anticipazione di quello che sarà il futuro girone G di quarta serie, dove la squadra di Palma Campania è inserita, ma al tempo stesso è ricordo di un passato molto vicino. Solo lo scorso maggio le due squadre si scontravano in occasione dei play off promozione di Eccellenza, con la vittoria ai rigori della squadra rossonera che sono valsi il salto di categoria proprio ai danni del cavallino, che ha recuperato il treno solo grazie agli spareggi nazionali. Sembra esser però cambiato tutto da quel giorno, con una partita che si preannuncia totalmente diversa, già solo perché sarà a porte chiuse e campo neutro, con il fischio d’inizio alle ore 16 allo stadio “Superga” di Mercato San Severino.

Ottima preparazione

L’Angri è determinata e sulle ali dell’entusiasmo di un’ottima preparazione che ha visto lo scorso giovedì la vittoria in amichevole dei grigiorossi per 3-1 sul Pompei, grazie alla doppietta di Barone e il gol di Giordano che hanno confermato l’ottimo gioco palla a terra studiato nelle ultime settimane.

Il mercato

Il direttore sportivo Antonio Del Sorbo e il resto dell’entourage sono anche molto attivi sul mercato per puntellare la formazione agli ordini dell’ex calciatore di Napoli, Udinese e tante altre. L’ultimo acquisto, ufficializzato proprio nella giornata di ieri, porta il nome di Gennaro Esposito, portiere under classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Casertana per poi accasarsi con le maglie di Mariglianese, Afragolese e Mondragone, che regala nuove possibilità di formazione a Floro Flores, che già da oggi vuole partire con il piede giusto.