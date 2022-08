A Benevento l’orrore. Gatti soffocati, bruciati, e usati come palloni

La barbarie di ragazzini

L’orrore arriva da Benevento dove è stata messa in campo una vera barbarie. Si tratta di uno dei più atroci maltrattamenti agli animali: uccidere i gatti dandogli fuoco o soffocandoli. Sarebbero dei gruppi di ragazzi, secondo le testimonianze raccolte, a macchiarsi di questi gesti vergognosi.

Le segnalazioni

Sono i residenti e alcuni volontari del rione Libertà a lanciare l’allarme contro questi atti mostruosi, messi in atto da bande di ragazzi. La notizia in primo momento è stata diffusa sui social e poi raccolta dagli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che dopo le varie testimonianze presenterà formale denuncia.

Gli animalisti di AIDAA

“La prima notizia l’abbiamo letta sui social e ci siamo attivati raccogliendo altre informazioni, siamo di fronte a reati gravissimi che vanno fermati subito per questo ci rivolgiamo sia alla procura che al sindaco, che per legge è responsabile dei randagi, perché intervenga subito per mettere fine a questa scia di odio nei confronti degli animali mettendo in sicurezza i gatti e lo faccia subito. I responsabili di questi crimini vanno fermati e puniti subito, e il fatto che siano ragazzini non cambia nulla”.

Le sevizie

“Gli ultimi due gatti li hanno trovati soffocati con i sacchetti di plastica avvolti attorno al collo. Altri gatti sono stati trovati morti bruciati e sono stati prima bastonati e poi usati come pallone da calcio. Un vero inferno di sevizie e maltrattamenti a cui sarebbero stati sottoposti nel giro di alcuni mesi diversi gatti randagi e di proprietà di residenti di Benevento città guidata dal sindaco Clemente Mastella. Responsabili di questi crimini violenti ed efferrati sarebbero alcune bande di ragazzi”.