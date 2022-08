ARPAC. I dati di monitoraggio della qualità dell’aria

ARPAC. Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania

I dati di monitoraggio della qualità dell’aria, acquisiti presso le stazioni elencate nella tabella seguente e relativi al periodo 12-18 agosto, hanno tutti evidenziato, per quanto riguarda la concentrazione media giornaliera PM10 misurata nella giornata del 18 agosto, il superamento della soglia di 50 µg/m3 che la legge stabilisce non sia superata più di 35 volte nel corso dell’anno. A ciò ha contribuito l’importante apporto di polveri sahariane che ha interessato la nostra Regione in quella giornata. Il quadro conseguente del numero dei giorni di superamento di tale soglia dall’inizio dell’anno, aggiornato al 18 agosto 2022, è quindi il seguente:

Stazione Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (D.G.R.C. 683/2014) PM10 Numero dei giorni di superamento della soglia di 50 µg/m3 dall’inizio dell’anno Cava dei Tirreni Stadio 10 Acerra Scuola Caporale 49 S. Felice a Cancello C. Scolast. 28 Solofra Zona Industriale 8 Volla Via Filichito 73

Fonte Regione Campania