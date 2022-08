CF3000, punto di riferimento per l’elettronica avanzata nel settore automotive

Fondata nel 1999 a Reggio Emilia da Flavio Corradini, CF3000 è diventata azienda leader per lo sviluppo e la progettazione di soluzioni per veicolo elettronico di bordo collaborando con alcuni dei principali costruttori mondiali. Prodotti automobilistici originali integrati sulle auto più prestigiose e sui veicoli di uso quotidiano.

In collaborazione con altri top di gamma, nel corso degli anni ha lavorato perfezionando tester di diagnosi, gateway di controllo, can-bus, attrezzature di servizio, sistemi di acquisizione dati ed unità di controllo, sistemi di infotainment.

CF3000 Testing Lab è dotato di alcuni strumenti speciali che consentono di attuare procedure dettagliate ed avanzate di test e validazione: Roller Dyno, HIL (Hardware In the Loop) motore Simulator – NI; OBD; Analizzatore di gas (HC, CO, NOx, lambda) solo per citarne alcuni.

CF3000 è specializzata inoltre nella verifica e validazione dei componenti elettronici per autoveicoli. Offre consulenza e supporto per l’omologazione di componenti per autoveicoli, anche in condizioni ambientali estreme (Vehicle Type Approval).

Ultimo nato in casa Cf3000 è Cetus, un innovativo metodo di sanificazione che contribuisce attivamente alla lotta alla diffusione del contagio da COVID-19. Cetus è un sistema automatico che utilizza la tecnologia della nebulizzazione ad ultrasuoni per la sanificazione dell’abitacolo dei mezzi di trasporto pubblico, ideale per taxi, bus o ambulanze. Recentemente brevettato, il prodotto mette a disposizione soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative che riducono il rischio di contaminazione e garantiscono la sicurezza delle persone a bordo dei veicoli. Rispetto alla sanificazione manuale, presenta diversi vantaggi: l’operazione avviene senza alcun contatto, possono essere effettuati numerosi cicli e ciascuno ad un tempo ridotto di circa 12 minuti al massimo. L’apparecchio si presenta come un contenitore della grandezza di una scatola da scarpe e viene posizionato nel vano bagagliaio: agisce attraverso i propri sensori intelligenti, nebulizzando la sostanza idonea alla sanificazione.