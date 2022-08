Sant’Antonio Abate. Arrestato 45enne per spaccio di droga

Pusher colto in flagranza di reato. L'operazione dei Carabinieri porta all'arresto dell'uomo già noto alle forze dell'ordine

Operazione di controllo

Intervento dei Carabinieri al confine tra Sant’Antonio Abate e Scafati. I militari durante un’operazione di controllo del territorio, hanno notato uno strano movimento tra due persone.

Lo scambio

Un uomo a bordo di un suv scambia qualcosa con un altro uomo che gli si è avvicinato. Intervengono così i Carabinieri i quali colgono in flagranza di reato un 45enne che, già noto alle forze dell’ordine, che viene arrestato per spaccio di droga, segnalato alla prefettura il “cliente”. Il pusher, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di altre dosi di cocaina e banconote.