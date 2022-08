Spara alla moglie e si barrica in casa

Ha prima ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa ed ora i carabinieri stanno sul posto per convincerlo ad uscire. Il fatto è accaduto a Bacoli, comune del Napoletano.

Protagonista della vicenda un uomo di 80 anni. L’anziano, secondo una prima ricostruzione, ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: e’ ricoverata al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo poi si è barricato in casa. Un carabiniere del comando provinciale di Napoli sta negoziando per convincerlo ad uscire. (ANSA).