Angri. Donna morta ad Eboli, previsto domani il rientro in Moldavia

Angri. Donna morta a Eboli, previsto domani il rientro in Moldavia

Doveva essere una giornata di meritato riposo, ma la tragedia era dietro l’angolo. Per la donna di origini Moldave, che aveva deciso di trascorrere alcune ore di relax, in compagnia della famiglia della signora a cui lei faceva da badante, non c’è stato nulla da fare.

Le cause della morte

E’ stato accertato che a causare la morte della moldava è stato un arresto cardiaco, mentre in un tratto di spiaggia libera ad Eboli, in località Campolongo, si era tuffata, nonostante il mare mosso e il pronto intervento dei soccorritori che l’hanno recuperata.











La Moldavia, un paese povero

S.C. le iniziali del suo nome e cognome, di 55 anni, come tante connazionali, aveva lasciato il suo paese natale per cercare lavoro in Italia e si era fermata ad Angri. Ricordiamo che la Moldavia è il paese più povero d’Europa e ha subito una grave battuta d’arresto economica dopo la disgregazione dell’URSS. Molti dei suoi abitanti lavorano all’estero inviando denaro a casa per il sostentamento delle famiglie.

Ad Angri come badante

S.C. aveva trovato sistemazione presso una famiglia angrese, che l’aveva invitata a trascorrere una giornata al mare in totale spensieratezza, nulla faceva presagire a un epilogo così drammatico e per questo motivo ora è rimasta molto scossa per l’accaduto.











Dolore tra i moldavi residenti ad Angri

Attualmente la salma è all’obitorio di Eboli ed è previsto per domani il rientro nella sua terra di origine. La notizia ha destato molto dolore e incredulità tra i tanti connazionali di origini Moldave che sono residenti ad Angri.

Alla famiglia della sfortunata donna, giungano le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.