Biogas, ordinanza del sindaco. Montoro replica

Sarno. Biogas a Sarno. Il sindaco, Giuseppe Canfora, con un’ordinanza comunica a due delle aziende che operano nel complesso di via Muro d’Arce, nella frazione di Foce, di rimuovere cumuli di rifiuti maleodoranti.

L’ordinanza emessa dal sindaco Canfora

A dar vita ai miasmi, infatti, sarebbero scarti di prodotti di origine vegetale, che sono stati posti nelle vasche di sedimentazione e nel piazzale esterno della struttura. Nell’ordinanza, inoltre, viene anche comunicato che dev’essere evitata la deposizione di materiali maleodoranti al di fuori delle aree di lavoro, e di mantenere puliti non solo i piazzali, ma anche tutti gli strumenti ed i mezzi di lavoro utilizzati durante la filiera produttiva.

La replica del consigliere Montoro

Dall’opposizione al primo cittadino, non tardano però ad arrivare le repliche. E’ il consigliere Giovanni Montoro infatti ad affermare che, “se un’azienda non rispetta le prescrizioni di funzionamento stabilite nel permesso a costruire, dev’essere emessa direttamente ordinanza di chiusura dell’impianto”. Al consigliere in opposizione, infatti, “l’ordinanza del sindaco sembra dire: so che non stai rispettando le regole che sono state imposte, ma adesso mettiti a posto”.

Carmela Landino