Grave incidente in A1: 5 feriti, donna di Nocera Inferiore in codice rosso

La donna è stata estratta dall'abitacolo ed affidata al personale dell'elisoccorso per il trasferimento in ospedale a Siena.

Maxi incidente

Il grave incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 12, sull’autostrada A1, lungo il tratto aretino. Sono rimaste coinvolte tre automobili e un mezzo pesante in corrispondenza del km 381,3 in direzione sud. E’ stato addirittura necessario chiudere temporaneamente il tratto tra Arezzo e Valdichiana, in direzione Roma, a causa del sinistro.

I soccorsi

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, come riportato da Arezzo Notizie.

Sul posto i sanitari sono intervenuti con automedica, due ambulanze, una della Misericordia di Lucignano e la seconda della Croce Rossa di Arezzo e l’elisoccorso Pegaso 1.

Donna di Nocera Inferiore ferita gravemente

Cinque le persone rimaste ferite: una donna di 47 anni residente a San Giovanni Valdarno e originaria di Nocera Inferiore è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Le altre, due uomini e due ragazze adolescenti, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul luogo dell’evento il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dell’elisoccorso con 7 km di coda in direzione Firenze e 5 km di coda in direzione Roma.