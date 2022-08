Minaccia la ex con liquido infiammabile, arrestato

La donna ha riferito che da diverso tempo era vittima dei comportamenti violenti del suo ex

Ha minacciato la ex di versarle addosso del liquido infiammabile, un comportamento proseguito anche all’arrivo dei poliziotti: in manette è finito un trentenne napoletano, con precedenti. L’accusa è maltrattamenti in famiglia.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio, a Scampia. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto, la vittima ha raccontato che poco prima il suo ex l’aveva minacciata con una bottiglia di liquido infiammabile per poi allontanarsi.

Proprio in quei frangenti, l’uomo è tornato nell’appartamento ed ha proseguito nel suo atteggiamento minaccioso verso la donna, finché è stato bloccato dai poliziotti, che hanno anche recuperato nella stessa strada la bottiglia. La donna ha riferito che da diverso tempo era vittima dei comportamenti violenti del suo ex.

