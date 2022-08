Neonata beve latte avariato da 7 mesi. Corsa in ospedale

Latte avariato

A Capri ore da incubo per una mamma che ha visto la propria bimba di appena 15 mesi stare male e vomitare subito dopo la poppata. Preoccupata per la strana reazione, ha subito controllato la scadenza impressa sulla bottiglia di latte per lo svezzamento che aveva acquistato in un negozio di Anacapri. Sconvolta alla vista della data: il latte doveva essere consumato entro il 10 Gennaio 2022, dunque era scaduto da 7 mesi.

Corsa in ospedale e denuncia

La donna subito ha accompagnato la piccola all’ospedale Capilupi di Capri dove è stata soccorsa dal personale sanitario. Fortunatamente non c’è stata nessuna grave conseguenza per la neonata, grazie al fatto che ha subito vomitato il latte avariato. Dopo lo spavento la mamma si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Anacapri, suo comune di residenza, per sporgere denuncia contro i titolari dell’esercizio commerciale.