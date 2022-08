Pompei. Polizia Municipale: controlli di urbanistica

I controlli

Capillare l’azione di controllo dei caschi bianchi che, in questo periodo estivo seppur in numero ridotto, hanno individuato diversi abusi edilizi e situazioni di illegalità.

Gli illeciti

Nel mese di luglio è stato sequestrato, immobile già posto sotto sequestro del 2021, una villa di 150 metri quadrati in via Masseria Lepre, zona Tre Ponti. Il titolare V.L. del 1960 è stato denunciato per violazione dei sigilli.

Parco Maria: denunciati per abuso edilizio marito e moglie P.F. e C.C. del 1965 per aver realizzato una veranda di 2.5 metri per 2 metri e un gazebo di 30 metri quadrati, con pavimentazione, adibito ad area relax.

Ad agosto D.M. del 1967 è stato denunciato per la realizzazione di un muro per ridurre la cantina della sua abitazione in via Spinelli.

In Traversa Termine, zona via Carrara Z.B. del 1966 denunciato. Su immobile oggetto di demolizione sul lastrico solare era in corso di realizzazione un muro perimetrale di 8.30 metri per 12 metri, con sottostante un garage.