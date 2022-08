Querelle Bellomo-Canfora. Annunziata dice la sua

Sarno. Non si placa ancora la polemica che vede coinvolta la ex consigliera comunale Maria Bellomo ed il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora.

Le parole di Franco Annunziata

Ad esprimere stima e solidarietà, infatti, è Franco Annunziata, rientrato in Forza Italia dopo uno stand by durato qualche anno. “Sento di dover esprimere la mia stima politica al consigliere per due motivi, perché in nome di una battaglia fondamentale per il territorio decide che non è il caso di continuare con questa maggioranza, sorda ai suoi allarmi, decide che la stessa battaglia è possibile portarla avanti sia da professionista del settore sanitario che con l’impegno civico nel comitato e perché, nel dimettersi, non rilascia dichiarazioni di facciata ma lancia precise accuse e critiche”.

Delle critiche rivolte proprio al sindaco Canfora, il quale “da politico ed operatore del settore per lungo tempo, insieme alla sua maggioranza, ha sottovalutato non solo l’emergenza, ma anche gli allarmi lanciati dalla ex consigliera”, spiega Annunziata.

L’attenzione al territorio

E per ciò che concerne le querelle che hanno investito anche la serie di eventi estivi che ha visto la partecipazione di diversi performers del calibro di Franco Ricciardi e Clementino, Annunziata lancia una frecciatina su ciò che ancora potrebbe esser fatto per la città del Monte Saro. “La questione non è divertirsi quei pochi giorni all’anno, poiché il dramma consiste nel negli altri giorni “normali” dell’anno, in cui le emergenze del territorio vengono completamente ignorate”.

Carmela Landino