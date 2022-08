Roccapiemonte. “Spazzacrisi” per aiutare il commercio

Aiutare il commercio locale si può. Basta mettere in campo idee e lavorare sinergicamente per raggiungere un obiettivo. Parte da questi concetti basilari, l’organizzazione dell’evento denominato “Lo Spazzacrisi” voluto dal Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, da Doriana Rescigno, Consigliere Comunale con delega al Commercio e dalla Consulta del Commercio del Comune di Roccapiemonte.

Sabato 17 settembre 2022, per tutta la giornata, ogni commerciante che aderisce all’iniziativa applicherà sconti su prodotti e servizi specifici fino al termine dell’evento. Inoltre, dalle ore 20 alle ore 24 è stata prevista la pedonalizzazione di via Roma fino a Via Angelo Ferrentino e di Corso Mario Pagano mentre in Piazza Zanardelli si terrà il torneo di Street Basket.

Previsti anche momenti musicali con la Band Enza & Felice Attanasio e di intrattenimento per i più piccoli lungo il Corso Mario Pagano.

“Siamo convinti che per la buona riuscita di una manifestazione ci sia bisogno del sostegno e del supporto di tutti. Con lo Spazzacrisi creiamo una giornata dedicata al commercio, con la possibilità di spendere a Roccapiemonte fin dal mattino a prezzi vantaggiosi, ma anche all’ambiente, pedonalizzando le strade principali nelle ore serali così da vivere la città in una maniera inusuale e che invece dovrebbe essere abituale, cioè camminando a piedi ed avendo a portata di mano i servizi ed i prodotti dei nostri commercianti” hanno detto il Sindaco Pagano e il Consigliere Rescigno.