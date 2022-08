Sarno: querelle tra Canfora e Bellomo sull’ospedale

Sarno. Botta e risposta affidata ai social quella tra la ex consigliera del gruppo “Sarno democratica” ed il primo cittadino, Giuseppe Canfora. Al centro della bagarre vi è la situazione precaria ed emergenziale che da mesi ormai attanaglia l’ospedale cittadino, il “Martiri del Villa Malta”, che ha portato all’affanno del Pronto Soccorso e alla chiusura di reparti che, un tempo, rappresentavano il fiore all’occhiello dell’agro sarnese – nocerino e non solo.

L’attacco della ex consigliera

L’attacco della ex consigliera, la quale non le ha certo mandate a dire, riguarda appunto la gestione della situazione emergenziale, riguardo alla quale il sindaco aveva dapprima rassicurato che non vi era alcuna preoccupazione sulle sorti del nosocomio sarnese, per poi “prendere coscienza della reale gravità della situazione”. A corroborare la “presa di coscienza”, anche l’impegno di un gruppo di cittadini, che si è costituito nel comitato “Insieme per la salute”, per difendere e sostenere il polo ospedaliero, e manifestare solidarietà agli operatori che, con turni di certo non semplici da gestire, portano a termine il loro compito con dedizione ed estremo senso del dovere. “E’ inconfutabile – scrive dunque la dottoressa Bellomo – che questo impegno abbia acceso un faro, anche presso la Regione, sull’ospedale di Sarno”. Poi, il cambio di rotta da parte del sindaco Canfora. “Con un cambio di atteggiamento sei rinsavito ed hai preso a rincorrere tutte le iniziative del comitato”, adducendo la responsabilità della situazione a fattori quali il numero chiuso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, o le inadempienze da parte del Governo nazionale in materia sanitaria. Tuttavia, nel mirino della ex consigliera, vi sono anche delle dichiarazioni lesive della professionalità di medici ed operatori sanitari da parte del sindaco.













La risposta del sindaco Canfora

Per queste ragioni, dunque, la risposta del primo cittadino non è tardata ad arrivare, ed ha annunciato persino di poter ricorrere alle vie legali.

“Se pure le cose stessero come la ex consigliera Bellomo asserisce – si legge nel post pubblicato – bisognerebbe apprezzare un impegno che comunque c’è stato. Tuttavia le cose non stanno come dice la ex consigliera. Il mio impegno da sindaco è dimostrato dagli atti del consiglio comunale, dai provvedimenti adottati dalla Giunta da me guidata, dalla convocazione della conferenza dei sindaci, dalla richiesta di audizione della Commissione regionale sulla sanità”. Ed in merito alle parole offensive, Canfora ribadisce: “voglio precisare che non ho mai pronunciato frasi lesive dell’onorabilità dei miei colleghi medici e degli operatori ospedalieri. I miei amici e colleghi, con i quali ho condiviso anni di impegno e battaglie, lo sanno bene e non si lasceranno utilizzare per basse strumentalizzazioni”.

Carmela Landino