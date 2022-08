Scafati. Altra rissa in pieno centro, l’allarme violenza in città non finisce

Rissa nell’ora di punta in pieno centro a Scafati, una zuffa si conclude con mazze e sangue. Nella noia estiva scafatese ecco che ritornano agli onori della cronaca episodi di violenza sistemica che molto preoccupano la cittadinanza. E’ successo lunedì intorno mezzogiorno in via Pietro Melchiade che un ragazzo, insieme a dei suoi amici, sia arrivato a discutere fortemente al di fuori di un bar con una serie di anziani. Al centro della diatriba alcuni atti di scherno che i ragazzi avrebbero compiuto nei confronti di un uomo in particolare, che non avrebbe accettato il “gioco”. La discussione si è accesa subito con spintoni e percosse generalizzate che hanno visto come protagonista il ragazzo in particolare, appena maggiorenne, colpito anche ad altezza volto. Da lì la situazione è iniziata a degenerare ulteriormente nel giro di pochi minuti, fino ad arrivare all’utilizzo di un’enorme mazza di legno di chissà quale provenienza. Il tutto in pieno giorno e in pieno centro, a due passi dalle Poste Italiane, dal Comando della Polizia Locale scafatese e da Palazzo Mayer. I ragazzi sono riusciti autonomamente, complice anche l’aiuto di qualche cittadino, a sedare la situazione e a dileguarsi prima dell’arrivo possibile di qualche forza dell’ordine, non avvistata per diverso tempo. La situazione in città rimane quindi ad alta tensione non solo nelle periferie, ma anche nel centro storico, che vede negli ultimi mesi l’ennesimo episodio di violenza. Che danneggia l’immagine della città, basta pensare che sul luogo erano di passaggio due persone che provenivano da fuori Regione, che trovatisi nel bel mezzo dell’accaduto sono rimasti talmente spaventati da volersi riparare anche dopo l’accaduto per paura di possibili ritorni violenti. “È una complessità purtroppo conosciuta, sintomo dell’abbandono dei nostri territori e delle difficoltà delle nostre fasce deboli, rimaste sempre più sole” sono le parole del consigliere comunale e candidata al Parlamento Teresa Formisano, che spiega come il problema arrivi da lontano e richieda iniziative importanti “Bisogna costruire un piano programmatico attraverso tantissimi piccoli passi. Bisogna partire da più controlli, quindi elevare l’attuale Tenenza dei Carabinieri a Compagnia, e garantire soprattutto alternative e supporto ai più fragili, chi vive la noia delle strade. Per questo le amministrazioni locali devono saper costruire interventi con parrocchie e associazioni per dare l’alternativa ad un mondo delinquente a tanti ragazzi. Io ci sono e ci sarò sempre con il mio impegno politico a denunciare ciò, ma davanti abbiamo un’amministrazione che non è stata capace di chiudere un centro estivo decente in tre anni”