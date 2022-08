Scafati. Politiche: Forza Italia riparte dalla Formisano. FDI esclude Salvati

Forza Italia per il post Carfagna riparte a Scafati da Teresa Formisano. Niente sogno romano per il sindaco Cristoforo Salvati, il partito Fdi gli preferisce l’imprenditrice Elena Scarlato. Chiusi i listini per i collegi plurinominali, il partito di Silvio Berlusconi dopo essersi praticamente azzerato in provincia, punta sulla candidatura della capogruppo consiliare Teresa Formisano. A volerla in lista il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, vicino all’area facente riferimento all’ex sindaco Pasquale Aliberti, al quale la Formisano è legata da solidi rapporti di amicizia, oltre che politici. “Inizia una bella campagna elettorale, che al di là di tutto per me sarà fonte di arricchimento. La politica è passione, chi amministra deve amare il prossimo e agire per il bene di tutti e non del singolo. Io ci credo ed è stato sempre il mio modo di agire” le parole della giovane consigliera, da sempre militante in Forza Italia. L’obiettivo del coordinatore regionale Martusciello è portare in Parlamento un consistente pacchetto rosa. Con questo schema dei tre posti bloccati, infatti, dovrebbero spuntarla tutte le donne che saranno schierate anche al quarto posto nel listino della Camera, tra cui la stessa Formisano. Dopo l’esperienza nello staff del primo sindacato Aliberti, la Formisano approda nel 2013 in Consiglio Comunale, e rieletta nel 2019. “Dopo un ventennio possiamo finalmente avere a livelli nazionali un’espressione del nostro territorio” sottolinea. Tra le sue priorità “la possibilità di chiedere al momento opportuno una proroga sulla spesa dei fondi europei che dovrebbero essere rendicontati entro il 2023 e che alcune città come Scafati rischiano di perdere”. Edmondo Cirielli leader di Fratelli D’Italia, blinda la candidatura dell’uscente senatore Antonio Iannone, oltre naturalmente alla sua. Dentro anche il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, preferito ad Alberigo Gambino. Niente candidatura per il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, che pure aveva offerto la sua disponibilità. C’è però, a sorpresa nel collegio Campania 02 per il Senato, la candidatura in quota Fdi, utile secondo i sondaggi, di Elena Scarlato, moglie e socia dell’imprenditore Giovanni Lombardi. La presenza della forzista e l’esclusione del primo cittadino apre una partita interessante sul fronte politico tra l’attuale amministrazione targata Fdi, e il centrodestra all’opposizione che al momento conta in Consiglio Comunale della sola Formisano, dopo il passaggio in Campania Libera, area Vincenzo De Luca, di Antonio Fogliame (candidato sindaco Forza Italia ed ex assessore) e di Nicola Acanfora, anch’esso assessore nell’esecutivo di Pasquale Aliberti.

Adriano Falanga