Angri. Muore la signora Elena Ferraioli.

Titolare della rinomata Boutique Elena Ferraioli, da anni punto di riferimento nel settore moda ad Angri e nell’agro.

Si è spenta all’ospedale di Salerno, Elena Ferraioli, ad Angri e in generale nell’intero agro nocerino, conosciuta come la signora Ferraioli. Con la sua boutique, ora gestita dalle figlie, ha vestito intere generazioni. Per anni vero rifermento dell’alta moda, è stata sempre specializzata nell’abbigliamento femminile di classe.











Commerciante doc

Elena Ferraioli è stata anche un punto di riferimento commerciale per molti colleghi, per la sua capacità imprenditoriale al passo con i tempi, la sua dote innata di aver a che fare con il pubblico e di trattare i clienti come fossero tutti suoi figli.

Un’altra icona di Angri che scompare, una Angri che non c’è più e che lentamente, per un processo naturale di vita sta perdendo i suoi pezzi migliori, quei pezzi che fanno già parte, in modo indelebile, della propria storia.











I funerali domani.

I funerali si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata ad Angri, alle ore 16.00 di domani 24 agosto. La redazione di Agro24, porge le condoglianze a tutta la famiglia Ferraioli.

Aldo Severino