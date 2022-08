Angri. Contenitori abiti usati ricettacoli di rifiuti. L’interrogazione di “Progettiamo”

I contenitori degli indumenti usati sono diventati un vero problema igienico e sanitario per la città. Vengono continuamente presi d’assalto da chi ha indubbia necessità di “vestirsi” conservando la dignità. Cassonetti per la raccolta degli indumenti diventati punto di riferimento e ricettacoli di conferimento selvaggio di qualunque tipo di rifiuto. Sul problema irrisolto è stata protocollata un’interrogazione dal gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” all’indirizzo dell’assessore delegato Maria Immacolata D’Aniello.

Progettiamo per Angri: chiarezza dall’assessore e dal direttore dell’AES

I Consiglieri Comunali, Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara del gruppo “Progettiamo per Angri” sottolineano, nel documento protocollato nei giorni scorsi, che “si registra una considerevole massa d’indumenti sparsi lungo le pubbliche strade nei pressi dei contenitori appositamente collocati per la loro raccolta” e chiedono all’assessore, al dirigente del settore e al direttore dell’azienda speciale comunale Angri Eco Servizi “di dettagliare con risposta scritta e orale i termini della convezione con la ditta responsabile dei contenitori c.d. ‘Raccolta indumenti usati’. Il loro stazionamento su Via Adriana nei pressi del Primo Circolo Didattico, Viale Lazio e in Via Nazionale sono di discutibile collocazione e ritenuti poco ‘decorosi’. I contenitori vengono razziati quotidianamente e senza nessuna opera di pulizia preventiva”.











La recessione della convenzione

I consiglieri comunali chiedono “pertanto ai responsabili se vi siano termini per la recessione della convezione valutando l’opportunità di offrire tale servizio presso il centro raccolta comunale di via Stabia o eventuali possibili alternative possano essere fornite anche nell’economia di una più capillare differenziazione che non gravi sui costi di servizio dell’azienda a speciale”.

RePOL