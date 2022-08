Donna uccisa, arrestato compagno

È stato arrestato per omicidio l’uomo di 27 anni accusato di aver ucciso ieri sera a Bologna la compagna di 57 in uno stabile di via dell’Arcoveggio. Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo che i vicini avevano segnalato una violenta lite nel cortile condominiale.

Al loro arrivo, la donna era riversa a terra in uno stato di incoscienza ed è stato disposto l’immediato trasporto in ospedale dove pero’ è deceduta poche ore dopo per un grave trauma cranico. La vittima sarebbe stata aggredita con un martello. (AGI)