Malato di SLA deve pagare 2500 euro di energia elettrica per mantenersi in vita.

Paolo Palumbo. Malato di SLA che deve pagare 2500 euro di energia elettrica per mantenersi in vita.

Sono le parole che vengono fuori da un sintetizzatore vocale che legge il battito di ciglia di Poalo Palumbo, un ragazzo di 25 anni, malato di SLA che si è visto recapitare una bolletta dell’energia elettrica di 2500 euro.

Chi è Paolo

Paolo Palumbo nasce a Nuoro, Sardegna, il 16 agosto 1997. Fin da bambino sogna di diventare un grande chef, passione che non lo abbandonerà mai. Nel 2015 però, prima di compiere 18 anni, la sua quotidianità viene segnata dalla comparsa di una malattia, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, conosciuta come SLA. Ma Paolo è forte e grazie ad una grande determinazione non si perde d’animo.

Paolo a Sanremo

Nel 2020 si afferma sulla scena divenendo un fenomeno culturale: partecipa come ospite a Sanremo con la canzone “lo sono Paolo”, brano rap in cui si esibisce grazie al suo comunicatore vocale; pubblica la sua biografia “Per volare mi bastano gli Occhi”, che in pochi giorni si posiziona primo in classifica.

Il caro bolletta colpisce anche lui

Ma ora diventa tutto più complicato, con i costi altissimi dell’energia e i prezzi dei medicinali saliti alle stelle, Paolo non riesce a sostenere le sue cure e i macchinari che lo tengono in vita. Solo con la sua pensione non ci riesce. Qui viene fuori la sua forza, che vuole essere anche di esempio per tutti coloro che vivono queste terribili realtà. Insieme al sostegno della sua famiglia e dei suoi amici, ha inciso un disco di genere rap dal titolo “Ci sono”. Con la vendita di questo singolo lui spera di poter far fronte al costo dei medicinali e sostenere gli alti aumenti dell’energia elettrica necessaria per i macchinari che lo fanno stare in vita.