Sarno. Danneggiati paracarri antistanti Villa Lanzara

Sarno. Danneggiati i paracarri antistanti a Villa Lanzara, polo di attrazione culturale in città. A denunciare l’accaduto un cittadino, Claudio Pagano, il quale ha subito attivato l’Assessore competente, l’avvocato Eutilia Viscardi.

La segnalazione del cittadino

Secondo quanto riportato dall’uomo sul suo profilo social, si è accordo della situazione mentre passeggiava con il suo cagnolino, proprio nelle vicinanze dell’immobile, sede della Biblioteca comunale. “I paracarri, al momento, risultano essere particolarmente aguzzi e per questo anche pericolosi – ha spiegato Pagano – e per questo mi sono subito attivato, mettendomi in contatto con l’Assessore Viscardi”.

L’impegno dell’Assessore

Dal canto suo, l’Assessore si è prodigata per fare luce sulla vicenda, e per valutare, insieme agli operatori specializzati in manutenzione, al fine di verificarne la pericolosità.

“A causa delle auto parcheggiate non ero sicura che i danni fossero preesistenti – ha dichiarato Viscardi. Dopo una ricerca su Google Earth siamo venuti però a conoscenza che la situazione fosse questa già da qualche anno. Per cui – ha concluso l’Assessore – presenterò comunque per senso morale un esposto per il reato di danneggiamento, anche se questo è prossimo alla prescrizione, e valuteremo, insieme agli Uffici Tecnici, la pericolosità dei paracarri ed una soluzione eventuale”.

Carmela Landino