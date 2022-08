Scafati. Guasti all’illuminazione pubblica, nasce il numero dedicato

Scafati, contro il caos dell’illuminazione pubblica locale Palazzo Mayer mette a disposizione un numero verde per le segnalazioni. È stato un agosto al buio per il comune dell’agro nocerino sarnese visto il sistematico cortocircuito di diversi pali della luce in occasione delle piogge registrate nelle ultime settimane. Via Lo Porto, via Poggiomarino fino al centro storico, tantissime sono state le strade oggetto di polemica aizzate dalla cittadinanza, spaventati da un’oscurità che contribuisce alla proliferazione di delinquenze e incidenti stradali. Nella descrizione del fenomeno, bisogna anche tenere conto dell’assenza del dirigente responsabile alla pubblicazione illuminazione arch. Maurizio Albano, che impegnato nel godersi le sue meritate ferie non ha potuto seguire quella che è a tutti gli effetti una nuova emergenza. Già da lunedì però gli uffici comunali sono tornati a lavorare a pieno regime, con i primi sopralluoghi in città volti a risolvere le varie problematiche dovute al decadimento strutturale di un impianto pubblico ormai datato. Il sindaco Cristoforo Salvati per mezzo social ad inizio mese aveva annunciato la riqualificazione dell’illuminazione in città attraverso l’utilizzo dei fondi Pics dedicati, ma ora che l’emergenza si è aggravata c’è stato bisogno di compiere un ulteriore passo verso la cittadinanza.

Il numero per le segnalazioni

Ecco che nasce il numero dedicato per segnalazioni inerenti a guasti della pubblica illuminazione (081.8571365) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, per mantenere continuamente la situazione sotto controllo, aggiornando la lista di interventi necessari alla rifunzionalizzazione dell’illuminazione scafatese. “L’obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini un canale diretto per consentire loro di segnalarci guasti e disservizi che necessitano di interventi da parte degli uffici comunali.” dichiara il sindaco Cristoforo Salvati, che elogiando il lavoro strutturato dagli uffici conclude“ E’ anche un modo per avvicinare il cittadino alle istituzioni, per renderlo parte attiva dell’attività amministrativa, per agevolarci nell’espletamento del lavoro che portiamo avanti ogni giorno, con la collaborazione preziosa dei nostri dipendenti”.