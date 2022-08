Scafati. Nuovo assessore, chi è Laura Semplice. Prospettive (video)

Scafati. Salvati in crisi politica non attende l'approvazione del bilancio previsionale e nomina Laura Semplice assessore

Scafati. Nuovo assessore, chi è Laura Semplice. Prospettive

Salvati in crisi politica non attende l’approvazione del bilancio previsionale e nomina Laura Semplice assessore del comune di Scafati. Il nome dell’ex Lega ed ex consigliere del gruppo “Noi per Scafati” a sostituzione del revocato Gennaro Avagnano è un atto dovuto dopo il ritorno in maggioranza del gruppo formato anche dal consigliere Antonio Carotenuto. L’addio all’assessore dei “dissidenti” Antonella Vaccaro e Paolo Attianese aveva infatti riavvicinato il gruppo consiliare, dopo aver dichiarato a Luglio il passaggio in opposizione.













Breve addio

Un addio durato poco, il tempo di far concludere l’ultima parentesi riottosa di Palazzo Mayer. Laura Semplice rileva in toto le deleghe abbandonate, da Partecipate a Lavori Pubblici, finendo per Sport e Avvocatura. Un passaggio di testimone forzato nei tempi per via dell’imminente arrivo in consiglio comunale del bilancio previsionale 22-24, che con sé porta importanti progetti da concludere.

Il servizio è di Alfonso Romano