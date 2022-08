Scafati. Palamangano, l’ora della verità

Cresce la tensione in attesa del voto al bilancio previsto nel Consiglio Comunale di giovedì sera. Un voto al quale è legata a doppio filo sia la sopravvivenza dell’amministrazione Salvati, sia il futuro dello Scafati Basket, costretto a giocare lontano da Scafati se il comune non garantisce l’adeguamento del Palamangano, la cui copertura economica è vincolata al via libera al bilancio. Sono preoccupati i tifosi, che oltre ad aver tappezzato la città di striscioni, saranno presenti in massa giovedi sera presso l’aula consiliare della biblioteca Morlicchio. “Se salta il bilancio addio Palamangano” ripetono tra loro. “Stanno usando un simbolo che unisce la città per coprire la crisi politica interna alla ex maggioranza, senza più numeri”, denuncia Michele Grimaldi. Secondo l’esponente di minoranza Palazzo Mayer potrebbe trovare soluzioni alternative per garantire l’utilizzo della struttura di via della Gloria, scorporandolo dal voto al bilancio, togliendogli così peso politico. “Il Sindaco prova ad aizzare, dando notizie fuorvianti, l’opinione pubblica. Provando cosi a condizionare con indebite pressioni il voto libero e democratico dei Consiglieri comunali – continua Grimaldi, che lancia una proposta – se davvero, come dicono, per loro la città viene prima di tutto, iniziamo il Consiglio comunale del 25 con una proposta di variazione di bilancio per reperire le risorse e per mettere in sicurezza il Palamangano. La voteremmo e la voteremo tutti assieme”. Secondo l’ex segretario Pd, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, il cui termine ultimo è il 31 agosto, è possibile apportare variazioni di bilancio, sia tramite la procedura ordinaria (e cioè in Consiglio comunale) sia tramite Giunta ed il Consiglio comunale ratifica entro 60 giorni. “Non hanno provveduto tra luglio ed agosto ad apportare questa variazione, e a dare il via alla manutenzione della struttura, perché stanno strumentalmente usando la vicenda del PalaMangano, che sta a cuore a tutta la città e a tutte le forze politiche, per coprire il fatto che non hanno i 13 voti per approvare il bilancio, e quindi rischiano di andare a casa”. Una convergenza tra maggioranza e minoranza potrebbe essere trovata però sull’atto di indirizzo presentato da Nicola Cascone. Il documento impegna l’amministrazione ad usufruire dei fondi per opere di compensazione e riequilibrio ambientale che Terna spa aveva riconosciuto al Comune di Scafati per la stazione elettrica in località Marra. Fondi equivalenti a 500 mila euro, 200 mila dei quali disponibili in cassa al 2022 e non utilizzati. “E’ una soluzione che auspico, la stessa potrebbe non solo adeguare il Palamangano, ma prevedere anche un’area a verde attrezzato e parcheggio nel terreno comunale adiacente”, conferma il Presidente del Consiglio Mario Santocchio.

Adriano Falanga