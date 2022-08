“Se potessi avere…” Cara vecchia lira!

Accadde oggi

Ne ha fatta di strada la lira da quando, il 24 agosto del 1862, divenne moneta nazionale per decreto di Vittorio Emanuele II che introdusse l’unificazione monetaria. Arrivata un anno dopo l’unità politica come moneta unica, prima infatti erano centinaia quelle in circolazione nel Regno d’Italia, portò grandi vantaggi al nostro Paese. Motore formidabile per la costruzione e lo sviluppo non solo economico ma anche sociale dell’Italia intera. La Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli unici autorizzati a battere moneta, si mise subito al lavoro e negli anni furono battute monete d’oro, d’argento e di rame.

Il sogno piccolo borghese italiano

“Se potessi avere mille lire al mese” cantava Gilberto Mazzi nel 1939. Intere generazioni di giovani hanno intonato i versi di questa canzone che divenne un motto: espressione del desiderio di rivalsa e indipendenza dopo le ristrettezze della guerra.

Storia millenaria: cara vecchia lira

La sua è una storia millenaria, le origini si fanno risalire addirittura all’VIII secolo. Di certo sappiamo che è stata l’unità di peso dei Romani: la parola italiana lira deriva sia da quella greca “litra” che da quella latina “libra”; i due nomi esprimono entrambi un’unità di misura di massa. Fu Carlo Magno poi a trasformare la libbra da peso in moneta, per estendere alle terre occupate in Italia, il sistema che il padre, Pipino il Breve, aveva adottato nel Regno franco. E’ Napoleone poi, a far coniare la prima “lira italiana” in metallo che era null’altro se non la versione locale del franco francese, ma sarà quella del sistema decimale introdotto da Vittorio Emanuele II, a giungere fino a noi: la nostra cara vecchia lira.

La storia del nostro Paese

In pensione dal 2002, dopo un breve periodo di doppia circolazione, le banconote e le monete in lire ci hanno accompagnato per decenni, molti le rimpiangono, altri no, ma in tutti i casi raccontano, tra alti e bassi, la Storia di un Paese e spaccati di vita.

Spaccati di vita

Le prime lire guadagnate con sacrificio per acquistare quella valigia di cartone piena di sogni e speranze, e quel biglietto per l’America o per il Nord, in cerca di fortuna. Quelle per comprare la prima televisione, il primo giradischi e, nel boom economico, la prima Fiat 500. Ripensare alla lira, oggi rievoca momenti felici e nostalgici della vita di ognuno.