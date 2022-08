Sport. Domani alle 17 l’amichevole tra Sant’Antonio Abate e Paganese

Si prospetta un’amichevole molto divertente allo stadio “Vigilante Varone” giovedì 25 Agosto alle ore 17 tra il Sant’Antonio Abate e la Paganese, con due squadre in rampa di lancio verso la partecipazione dei rispettivi campionati. Andrà in scena domani a Sant’Antonio Abate il match tra i giallorossi inseriti nel girone A di Eccellenza e gli azzurostellati prossimi a partecipare al girone G di serie D. Una prova di livello per entrambe le compagini, che sperano in un test capace di dare seguito alle buone impressioni del precampionato mettendo ulteriore benzina nelle gambe.

Paganese, il punto

La Paganese si approccia a quest’amichevole dopo la buona prestazione in Coppa Italia conclusa con la sconfitta ai rigori con la Puteolana. Uno sfortunato evento che non ha però intaccato il morale alto degli uomini di mister Domenico Giampà, impegnati ancora allo stadio “Superga” di Mercato San Severino nella preparazione atletica verso la prossima stagione. Ora è solo attesa per il debutto in campionato la prossima domenica 4 Settembre, quando la Paganese andrà nel Lazio ospite della Vis Artena.

Il mercato del Sant’Antonio Abate

Il Sant’Antonio Abate nel frattempo continua nelle operazioni di mercato verso il prossimo campionato di Eccellenza, con l’obiettivo primario di una salvezza tranquilla con la licenza di sognare. Negli ultimi giorni agli ordini di mister Criscuolo sono arrivati ben 4 giocatori under di livello, pronti a formare uno zoccolo duro fondamentale per affrontare il campionato che impone regole di formazione ben precise. I giallorossi danno il benvenuto a Luca Palumbo, classe 2003, centrocampista che con la Mariglianese ha vinto nel 2020-21 il campionato di Eccellenza, Paolo Iannone, mezzala 2004 dal Real Agro Aversa, Ciro Di Riso, esterno d’attacco 2003 con esperienza anche in serie C all’Imolese, e infine il centrocampista 2004 Raffele Gargiulo, abatese doc che ha vestito anche la maglia dell’Angri.