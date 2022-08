Sport. Scafatese, concluso il ritiro a Montella, ecco il calendario

Si conclude la fase di preparazione atletica della Scafatese calcio nel comune irpino con l’amichevole vinta per 9-0 con una rappresentativa locale. Altre buone sensazioni per i giocatori di mister Stefano Liquidato, che nel frattempo scoprono il nuovo calendario del girone B di Eccellenza campana. Alla terza giornata subito in provincia di Avellino ospiti dell’Audax Cervinara, con la partita in programma il prossimo 18 Settembre. Novembre e Marzo invece saranno mesi infuocati per le partite in successione con San Marzano e Agropoli, con l’andata. Di seguito il calendario e il comunicato stampa del club sull’addio al ritiro di Montella

“Giunge al termine il ritiro precampionato per la Scafatese Calcio 1922 di Mister Liquidato: il Comune di Montella, nel settore meridionale dell’Irpinia, ha fatto da cornice a una bellissima settimana di preparazione alla stagione agonistica.

La società giallobleu intende ringraziare per la professionalità, la gentilezza e la cortesia dimostrate, l’intera Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Rizieri Buonopane, il Ristorante Zì Carmela, il gestore del campo Andrea.

Il team canarino ha chiuso il ritiro con un’amichevole contro la rappresentativa locale che è terminata con il punteggio di 9-0: scrivono il loro nome sul tabellino Tagliamonte con un perentorio poker, l’autore di una doppietta Trezza e poi Evacuo, Zatico e Salvatore.