Sport. Scontro amichevole di alto livello tra Nocerina e San Marzano

Giovedì 25 Agosto allo stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore si incontreranno per l’ultima amichevole precampionato i molossi della Nocerina e i blaugrana del San Marzano, un match che si preannuncia stimolante per due formazioni che puntano alla promozione nelle loro rispettive categorie. La squadra rossonera di miste Giuseppe Sannino punterà alle zone alte del girone H di serie D, mentre i blaugrana di mister Franco Fabiano dopo la delusione dell’anno scorso, con la promozione persa solo in finale play off contro l’Angri, si propongono prepotentemente come i favoriti del girone di Eccellenza Campana.

San Marzano vuole continuare a vivere il sogno

Si è concluso lunedì il ritiro precampionato a San Gregorio Magno, culminato domenica con la vittoria per 3-0 contro l’Atletico San Gregorio. La squadra del patron Felice Romano nelle ultime ore ha anche presentato una new entry in dirigenza, con l’entrata di Salvatore Di Maio, un nome top per la sua esperienza anche da calciatore professionista. I nastri di partenza si avvicinano, e i blaugrana non hanno più voglia di lasciarsi sfuggire la serie D.

Nocerina, le parole del presidente Giancarlo Natale

A Nocera Inferiore è attesa ossessiva per vedere in campo la nuova Nocerina targata Beppe Sannino, sognando una Lega Pro difficilissima da raggiungere all’interno del girone H di serie D. Il prossimo appuntamento ufficiale sarà però domenica contro il Sorrento in occasione della Coppa Italia, con i molossi che proveranno a regalarsi una soddisfazione in costiera. Nel frattempo il presidente Giancarlo Natale ha voluto dedicare un pensiero ai propri tifosi nella settimana che anticipa il debutto ufficiale dei rossoneri”