Angri. Grave incidente sulla Nazionale, 5 persone in ospedale

Lo scontro

Il sinistro si è verificato intorno alle 3 della scorsa notte ad Angri, in via Nazionale all’altezza del civico 12. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

L’intervento dei caschi rossi

L’impatto è avvenuto tra una Fiat 500 guidata da una 47enne di San Giuseppe Vesuviano e una Fiat Panda guidata da una 24enne di San Marzano sul Sarno, con a bordo tre passeggeri di età compresa tra 21 e 27 anni. Per estrarre i feriti dagli abitacoli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Nocera Inferiore.

I feriti

Il bilancio è di 5 feriti con lesioni multiple trasportati agli ospedali di Nocera e Salerno. Sul posto i carabinieri della locale stazione e del reparto territoriale di Nocera Inferiore guidato dal colonnello Rosario Di Gangi per comprendere la dinamica e accertare eventuali responsabilità.